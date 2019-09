Autor de 2 gols, Pottker elogia reservas do Inter: 'Representaram a camisa'

Mesmo com o time reserva, o Internacional superou o Atlético Mineiro por 3 a 1 na manhã deste domingo, no Independência, com dois gols de William Pottker. O atacante exaltou a força do elenco, mas já focou no segundo jogo da final da Copa do Brasil, contra o Athletico-PR, na próxima quarta.

"O conjunto fez uma grande partida e seguimos à risca o que o professor pediu. Tem que dar parabéns a todos, pois hoje representaram essa camisa. Agora, esperamos que nosso estádio esteja lotado para buscar o título na quarta-feira", disse o atacante.

Quem também comemorou o resultado foi Rafael Sóbis, que deu o passe para Neilton abrir 2 a 0 no placar. O atacante afirmou que o resultado dá tranquilidade tanto para os reservas quanto para os titulares que já estão concentrados para a final.

"Foram escolhas que fizemos. Um grupo ficou para se preparar o máximo possível para a final da Copa do Brasil. Fizemos um jogo maravilhoso. Parabéns ao Neilton, ao Pottker, enfim, para todo o elenco. Dá tranquilidade para o time que vai para a final, para a diretoria, que tomou a decisão certa e para nós também. Foi uma vitória maiúscula, espetacular", comemorou.

Ele ainda comentou sobre o reencontro com os torcedores mineiros. Rafael Sóbis saiu do Cruzeiro no início desta temporada e afirmou estar na torcida para que a situação do clube melhore. "E que boa forma de matar a saudade (se referindo à sua passagem pelo Cruzeiro). Fui feliz aqui e fico contente com a vitória em um jogo super difícil. Que bom dar alegria para maior parte de Belo Horizonte e torcendo para que tudo melhore aqui", finalizou.