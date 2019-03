Autor de belo gol, Sarrafiore valoriza vantagem construída pelo Internacional

Autor do segundo gol do Internacional na vitória sobre o Novo Hamburgo por 2 a 0, fora de casa, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Gaúcho, o jovem argentino Sarrafiore comemorou o resultado e valorizou a vantagem para o duelo de volta, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, na quarta-feira.

"Importante vantagem fora de casa. Vamos jogar lá (Beira-Rio) pelo gol e pela vitória", prometeu o meia na saída do gramado do estádio do Vale, em Novo Hamburgo (RS).

Com apenas 21 anos, Sarrafiore já é um dos destaques do time comandado pelo técnico Odair Hellmann neste início de temporada. Contratado no ano passado junto ao Huracán, da Argentina, ele tem ganhado espaço e aproveitado as chances para ser peça importante no elenco.

O detalhe é que o gol de Sarrafiore saiu um dia após o Huracán publicar nota em seu site oficial dizendo que a Fifa já está investigando o procedimento que culminou na chegada do meia ao time brasileiro. Os argentinos acusam o Internacional de ter aliciado o jogador e consequentemente burlado o estatuto da entidade máxima do futebol. Quer R$ 10 milhões de dólares pela "má-fé" nas negociações.

Em meio a este caso, o Internacional agora muda o foco para o duelo de volta das quartas de final. Por ter vencido por 2 a 0, o time poderá perder por até um gol de diferença para chegar à semifinal do Estadual.

Para Odair Hellmann, a receita é manter a mesma determinação, independente de quem entrar em campo. "O time manteve a concentração, focado no jogo e por isso nós vencemos. Mas temos ainda o jogo de volta, quando podemos segurar esta vantagem. Mas, é claro, que vamos jogar para vencer", garantiu o técnico.