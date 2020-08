Autor de dois gols, Cano divide méritos com companheiros do Vasco

O grande responsável pelo Vasco ter engatado a segunda vitória neste início do Campeonato Brasileiro foi o atacante argentino Germán Cano. Na tarde deste domingo, na vitória sobre o São Paulo por 2 a 1, o centroavante marcou os dois gols do time carioca, que estava jogando em casa, no estádio de São Januário.

Apesar de ter mostrado mais uma vez o seu faro, tanto que marcou seu 11.º gol na temporada, mais da metade dos 16 gols feitos pelo Vasco em 2020. Mas ele fez questão de dividir com os companheiros o sucesso no jogo. O argentino afirmou que todos os atletas têm se "matado em campo" e exaltou o "sacrifício" do grupo.

"Muito feliz pela atuação e pela vitória. Quero felicitar meus companheiros. Estamos muito bem, meus companheiros se matam dentro de campo, isso que precisamos, correr, sacrifício. Assim podemos dar muito mais alegria à torcida do Vasco", disse o atacante logo após o final da partida.

Quem também seguiu essa mesma linha e enalteceu a segunda vitória seguida em casa, foi o zagueiro Ricardo Graça. O defensor falou sobre a falta que a torcida faz nos estádios e mostrou que a equipe já está focada no próximo desafio.

Na próxima quinta-feira, às 20h, o Vasco visita o Ceará, no Castelão, em Fortaleza, pela quarta rodada do Brasileirão. "É importante começar com duas vitórias em casa (2 a 0 no Sport na rodada anterior). Mas é óbvio que a torcida segue fazendo falta, mesmo com esse som que lembra ela. Afinal, os torcedores são nosso 12.º jogador, estão sempre empurrando a gente. Estamos muito felizes, mas a partir desta segunda já vamos pensar no Ceará, para conseguirmos mais um bom resultado, para manter essa pegada que está bonita".