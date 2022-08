Autor de dois gols, Luciano elogia o São Paulo: 'Prova que somos guerreiros'

Autor dos dois gols do São Paulo no empate, por 2 a 2, com o América-MG, nesta quinta-feira, em Belo Horizonte, o atacante Luciano não economizou elogios aos seus companheiros, que obtiveram a vaga na semifinal da Copa do Brasil.

"Muito especial. Primeiramente quero agradecer a Deus e meus familiares. Hoje foi uma prova que somos guerreiros. Não queríamos ter passado esse sufoco. Posso retribuir ao carinho dando raça. Espero não parar por aqui, ainda tem temporada pela frente. Foi uma casualidade a pressão. Contra o Bragantino tivemos uma constância muito boa. Ver os erros que cometemos para irmos forte na sequência", disse o jogador, que soma quatro gols marcados na Copa do Brasil.

O goleiro Jandrei, que retornou ao tie após um mês afastado por causa de lesão, foi outro que estava eufórico após a classificação para enfrentar o Flamengo a partir da próxima semana.

"Sensação de dever cumprido. Saímos com objetivo de classificar, e voltamos classificados. É manter os pés no chão. Batalhamos muito, é um peso enorme essa vaga. Agora vamos para uma semifinal difícil contra o Flamengo, mas vamos nos preparar para fazer um grande jogo. Estamos evoluindo nas competições, temos um grupo grande e temos que disputar todas as competições. Rogério roda bem o time, temos que nos preparar e pensar no jogo de domingo", disse o goleiro.

Antes de enfrentar o Flamengo, o São Paulo volta a campo, domingo, às 19 horas, diante do Santos, na Vila Belmiro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.