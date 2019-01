Autor de dois gols, Marrony agradece confiança de Valentim no Vasco

O Vasco manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Carioca ao golear o Volta Redonda, por 5 a 2, nesta quarta-feira, em São Januário. O grande destaque da noite foi o prata da casa Marrony, autor de dois gols no duelo válido pela segunda rodada da Taça Guanabara.

O atacante de 19 anos abriu o placar para o Vasco no primeiro tempo e depois fez o quarto, na etapa final. Na saída do gramado, Marrony agradeceu o apoio recebido do técnico Alberto Valentim e dos companheiros mais experientes.

"O Valentim nos passa confiança. Não só ele, como os jogadores mais experientes também. Consegui fazer um bom jogo, marcar dois gols e estou muito feliz em ter ajudado o time a conquistar mais uma vitória", comemorou Marrony.

A vitória sobre o Volta Redonda coloca o Vasco da Gama na liderança isolada do Grupo B da Taça Guanabara com seis pontos. No domingo, o time recebe o Americano, novamente em São Januário, pela terceira rodada.