Autor de gol contra o Benfica, Talisca é alvo de injúria racial

Autor do gol que garantiu o empate do Besiktas sobre o Benfica pela primeira rodada da Liga dos Campeões, o brasileiro Anderson Talisca foi alvo de injúria racial em suas redes sociais. Torcedores da equipe de Lisboa chamaram a mulher e a filha do jogador de 'macacos'.

Negociado por empréstimo na última janela de transferências, o atacante ainda pertence ao clube português. "Foi o Benfica que te tirou da miséria. Devias ter mais respeito seu porco. Tua família tem vergonha da pessoa que és", disse uma pessoa em um comentário.

Na sequência, outro torcedor foi além: "Tua filha é uma m... igual que tu macacos". Após os ataques, outros internautas passaram a defender Talisca e sua família, e pediam para que os comentários racistas fossem copiados e enviados para a polícia.

Anna Paula Ramos, mulher do jogador, respondeu aos ataques: “O que você acha que é? Adepto de m… para vir citar a minha filha com a sua boca podre? Pois, está bem guardado o seu comentário, seu racista de m… e deveria ter mais respeito por um ser tão indefeso”.

Talisca ainda não se pronunciou sobre o assunto, mas depois da partida no Estádio da Luz revelou que sua saída do Benfica não foi muito tranquila. "Eu gostaria de deixar um recado ao presidente e ao vice-presidente do Benfica: minha filha tinha seis dias de vida, e o clube pagou o salário de todos, menos o meu. Mas, quando as pessoas trabalham de forma séria, tudo ocorre bem".