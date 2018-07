Autor de gol decisivo do Palmeiras, Fabiano projeta jogo duro contra Ponte Preta

Pouco mais de 12 horas depois de terem vencido o Peñarol com um gol aos 54 minutos do segundo tempo pela Copa Libertadores, os jogadores do Palmeiras se reapresentaram na Academia de Futebol, nesta quinta-feira, em São Paulo. Não houve folga. Os reservas fizeram um jogo-treino contra o Nacional, que disputa a Série A3 do Campeonato Paulista, e os titulares realizaram trabalhos regenerativos - o time encara a Ponte Preta, neste domingo, em Campinas (SP), pela primeira semifinal do Estadual.

O lateral-direito Fabiano, autor do terceiro e decisivo gol contra os uruguaios, conversou com a imprensa. "Estou feliz por fazer um gol importante, foi um jogo difícil e contra uma grande equipe. A dificuldade é grande na Libertadores, são jogos difíceis e com muita intensidade. Lutamos até o fim para sair com os três pontos, principalmente por jogar em casa", disse. "É bom poder fazer gols, ainda mais gols importantes. Mas sempre priorizo marcar e deixar os meus companheiros em uma condição boa, principalmente com cruzamentos", emendou o atleta, que destacou o empenho do Palmeiras contra o Peñarol.

"Não desistimos e buscamos o resultado até o fim, mas, se analisar a partida toda, quando estava 2 a 1 a favor, criamos algumas chances claras. Tivemos pênalti, poderíamos ter ampliado o placar e deixado a disputa em uma condição melhor para a gente. Sofremos o empate, tivemos um jogador expulso. Sabemos que é difícil, mas lutamos até o fim em busca da vitória. Sabemos que esses três pontos são fundamentais", afirmou Fabiano.

O jogador ficou ainda mais feliz por causa da presença de seu irmão no estádio Allianz Parque. "O meu irmão estava no jogo, ele ficou muito feliz. Foi a primeira vez que ele veio para São Paulo ver uma partida do Palmeiras. Fico feliz, a gente passa o maior tempo longe da família, são pessoas importantes que confiam na gente e sempre estão ao nosso lado".

Sobre a partida deste domingo contra a Ponte Preta, Fabiano prevê dificuldade para o Palmeiras. "Não tem jogo fácil. Se eles estão na semifinal é por méritos deles também. Eles eliminaram uma grande equipe como o Santos, não tem jogo fácil. Respeitaremos a equipe deles, mas sabemos do nosso potencial também e temos de nos impor no campo", afirmou o palmeirense. O Palmeiras volta aos treinos na manhã desta sexta-feira. A partida contra a Ponte Preta está marcada para às 16 horas do domingo no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.