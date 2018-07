Autor de gol do título da Copa do Brasil, Betinho é o 1.º a deixar o Palmeiras

SÃO PAULO - O atacante Betinho se antecipou à lista de dispensas que o Palmeiras promete divulgar até quinta-feira e anunciou nesta terça-feira que vai deixar o clube. Autor do gol que deu o título da Copa do Brasil ao time paulista, ele divulgou uma "carta aberta à torcida" para agradecer a oportunidade de jogar no clube e falar do seu empenho defendendo com a camisa alviverde.

O atacante de 25 anos chegou ao clube depois do Paulistão, vindo do São Caetano, e fez apenas dois gols, ambos importantes. Primeiro, o do empate em 1 a 1 com o Coritiba, que garantiu o título da Copa do Brasil. Depois, ficou três meses em jejum até marcar na vitória contra o Bahia, em meados de outubro, resultado que recolocou o Palmeiras na briga contra o rebaixamento no Brasileiro.

A lista de dispensa do Palmeiras deve ter pelo menos 11 jogadores - incluindo Betinho na conta. A expectativa é de que saiam Thiago Heleno, Leandro Amaro, Román, Artur, Leandro, Correa, João Vitor, Patrik, Daniel Carvalho e Obina. Mas a tendência é que a lista seja ainda maior.

CARTA ABERTA À TORCIDA – BETINHO

Gostaria em primeiro lugar de agradecer a Sociedade Esportiva Palmeiras por abrir um dia a portas desse clube tão importante no cenário do futebol nacional. Aqui tive muitas alegrias e algumas decepções como é normal na vida de qualquer um, mas anuncio que estou de saída e em 2013 vou buscar meu caminho em outro lugar.

No Palmeiras fui campeão da Copa do Brasil e consegui de forma direta ajudar todos os meus companheiros nessa conquista que deixará o nosso nome marcado por toda a história.

Sempre que vesti essa camisa lutei com muita garra e suor. Saio daqui pela porta da frente e com a certeza de ter honrado esse time. Nem tudo foi como queríamos nesses últimos meses. Estou triste como a maioria dos torcedores. Mas fico com a convicção de que esse clube vai se reerguer e voltar ao lugar que merece.

Gostaria de agradecer a todos que sempre torceram por mim nessa minha jornada. Quando cheguei ao Palmeiras fui alvo de muitas piadas e brincadeiras, mas o tempo e o trabalho provaram o contrário. Meu empresário, Marcos Santos e a diretoria do clube chegaram a um acordo e meu contrato não será novamente estendido. A partir de agora pretendo descansar e analisar juntamente com meu agente as propostas e possibilidades.

Aos torcedores que me incentivaram, aos funcionários e colegas de trabalho meu muito obrigado mais uma vez e que 2013 seja um ano abençoado a todos.