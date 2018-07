Autor de gol, Leandro Damião é dúvida e Inter poderá ter 4 desfalques contra Boa

O centroavante Leandro Damião, autor do gol que deu a vitória do Internacional por 1 a 0 sobre o Brasil, de Pelotas, na 29.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, em jogo disputado no Beira-Rio, poderá desfalcar o time colorado no próximo compromisso dos gaúchos pela competição, no dia 17, diante do Boa, em Varginha.

O jogador deixou o gramado aos 32 minutos do segundo tempo com dores na coxa esquerda - foi substituído pelo uruguaio Nico López. Damião será avaliado pelo departamento médico do clube nesta semana. Existe a suspeita de um problema muscular com o atacante. O lateral-esquerdo Uendel também reclamou de dores na perna esquerda, teve que deixar a partida antes do apito final e será examinado durante a semana.

Já o atacante Eduardo Sasha, expulso no início da segunda etapa após uma entrada violenta em um jogador do Brasil, é perda já confirmada para o técnico Guto Ferreira na próxima rodada da Série B. No entanto, o treinador considerou a punição ao jogador exagerada.

"Achei um tanto injusto. Amarelo com certeza. Até por situações. João Afonso fez uma falta cabível de amarelo. Seria o segundo, mas foi relevado. O Sasha foi infeliz. Acertou adversário, mas em qual condição e nível de intenção? Para mim, merecia amarelo", lamentou o técnico em entrevista coletiva após o jogo.

Na partida contra o Boa, o treinador do time colocado - que lidera a Série B com 57 pontos - também não poderá contar o volante Edenílson, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Por outro lado, Guto terá o retorno do meio-campista Gutiérrez, que estará de volta após servir a seleção chilena na rodada final das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2018.