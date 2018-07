Autor de gol na final da Copa de 1978, holandês Nanninga morre aos 66

Autor do gol da Holanda na final da Copa do Mundo de 1978, em Buenos Aires, onde a Argentina ficou com o título ao vencer a rival por 3 a 1, Dick Nanninga morreu na última terça-feira, aos 66 anos de idade. O clube holandês Roda JC, que ele defendeu entre 1974 e 1982, confirmou a morte do ex-jogador.

Embora tenha disputado o Mundial de 1978, Nanninga realizou apenas 15 partidas pela seleção do país, mas ajudou a sua equipe a avançar pela segunda Copa seguida a uma decisão - quatro anos antes, em 1974, o país foi derrotado pela Alemanha na final, em solo alemão.

Na decisão de 1978, o argentino Mario Kempes, artilheiro daquele Mundial, abriu o placar para a Argentina ainda na etapa inicial. Nanninga empatou a partida aos 37 do segundo tempo. Mas a seleção anfitriã acabou garantindo o título com dois gols na prorrogação, sendo um deles de Kempes e outro de Bertoni.

A causa da morte de Nanninga não foi anunciada na última terça, mas o ex-atleta anteriormente chegou a passar meses em coma, em 2012, quando precisou ter uma das pernas amputada. Ele é, por sinal, um dos dois holandeses a terem marcado um gol em uma decisão do Mundial. O outro é Neeskens, que também abriu o placar para o país na final diante da Alemanha, em 1974, onde a seleção da casa também ganhou de virada, por 2 a 1. Já no jogo que valeu o título da Copa de 2010, na África do Sul, a Espanha superou a Holanda por 1 a 0, com um gol de Iniesta na prorrogação.