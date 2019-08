Autor de gol no clássico, Nathan comemora a volta por cima no Atlético-MG

O gol marcado no clássico contra o Cruzeiro, no domingo passado, ainda emociona Nathan. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, na Cidade do Galo, o meia falou da volta por cima após ter problemas para renovar o seu contrato e ter passado um período de treinamento isolado do restante do grupo do Atlético-MG. O jogador também revelou a emoção ao disputar o primeiro tradicional confronto mineiro e a felicidade pelo resultado obtido no Campeonato Brasileiro.

"Passou um filme na cabeça pelo que eu passei aqui, a demora na renovação, falei que queria ficar. Graças a Deus isso aconteceu, sou muito feliz aqui. Muito agradecido ao Atlético-MG por me dar continuidade. Trabalho firme, vejo a evolução no dia a dia, sei que as coisas vão acontecer", disse o jogador, cujo contrato iria até o meio do ano e foi prolongado até dezembro.

"Eu não tinha jogado nenhum clássico aqui. Fiquei imaginando coisas boas. Você não sabe se vai entrar, mas cria expectativas. Fiquei muito feliz com a oportunidade e espero continuar jogando. Não tem nem como explicar a felicidade pelo gol marcado", disse o jogador, que afirmou ter demorado para dormir naquela noite.

"Quando cheguei em casa, falei para minha mãe que não dava para acreditar no que estava acontecendo. Você se imagina entrando, fazendo gol, mas quando acontece demora para cair a ficha. Ainda mais pelo fato que eu não estava jogando. Tinha entrado um pouco contra o Botafogo. Não consegui dormir. Fiquei ligadão. Fui dormir 4h30, 5 horas da manhã", afirmou Nathan.

Nathan é só felicidade pelo gol no clássico! Vamos, #Galo! ️ pic.twitter.com/OWj0tIcD7x — Atlético (@Atletico) August 7, 2019

O técnico Rodrigo Santana orientou um longo treino tático com a participação de titulares e reservas. Apenas Réver, Jair e Victor ficaram de fora. O zagueiro sente dores no tornozelo direito, enquanto que o volante fez um trabalho físico personalizado. Os dois não são problema para o duelo deste sábado, às 21 horas, contra o Fluminense, no estádio Independência. Já o experiente goleiro ainda se recupera de uma tendinite no joelho esquerdo e não tem previsão de retornar à equipe.

O elenco atleticano volta aos treinos nesta quinta-feira à tarde, quando Rodrigo Santana deverá esboçar a equipe que vai enfrentar o Fluminense. O mais provável é que o treinador repita a equipe que iniciou diante do Cruzeiro: Cleiton; Patric, Réver, Igor Rabello e Fábio Santos; Jair, Elias, Vinicius Goes e Cazares; Chará e Ricardo Oliveira.