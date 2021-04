Autor de gol, Sóbis espera 'pouquinho de tranquilidade' após vitória do Cruzeiro

Autor do gol da vitória do Cruzeiro sobre o Boa Esporte por 1 a 0, em Varginha, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro, o experiente atacante Rafael Sóbis comemorou o resultado e falou sobre o momento do time dentro e fora de casa.

"Vencer é importante, né? Um calor difícil aqui em Varginha. Mas que bom que a gente venceu, em um jogo que espero que nos dê confiança para o restante do campeonato", disse na saída do gramado.

Rafael Sóbis comentou o fato de o Cruzeiro ter criado oportunidades, mas desperdiçado, principalmente no primeiro tempo. O atacante disse que o time acabou sofrendo mais do que deveria.

"Acima de tudo foi muito importante (somar os três pontos), né? Não precisaríamos sofrer tanto se tivéssemos concluído melhor as oportunidades que tivemos. Mas que sirva de aprendizado", afirmou.

Por fim, o jogador falou sobre o trabalho que vem sendo realizado internamente, sobretudo em relação a maturidade do jovem elenco para esta temporada.

"A gente está em um processo de maturidade dentro de campo, de achar o melhor momento para ter as melhores situações. Esperamos que esta vitória dê mais um pouquinho de tranquilidade e que o time em um todo possa render mais", finalizou.

Com a vitória deste domingo, o Cruzeiro chegou aos 11 pontos e assumiu a terceira posição no Campeonato Mineiro, atrás de Atlético e América.