Autor de golaço contra o Palmeiras, meia é reintegrado ao elenco do Corinthians

O técnico Fábio Carille conta com mais uma opção para a sequência da temporada no Corinthians. O meia Léo Artur foi integrado ao elenco e pode ser aproveitado na Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro e próxima fase da Copa Sul-Americana. O jogador estava emprestado ao Audax, onde marcou um belo gol no rival Palmeiras.

No dia 25 de março, em confronto válido pela primeira fase do Campeonato Paulista, o meia recebeu passe em velocidade, entrou na área e bateu por cima do goleiro Jailson, garantindo o empate por 2 a 2, no Allianz Parque.

Com contrato até dezembro de 2018, o meia deve ser aproveitado por Carille, que procura por um jogador na posição. A busca permanece, mas o jovem de 22 anos será observado com atenção pelo treinador. "Não contamos com ele agora, pois não está inscrito (no Campeonato Paulista e Copa Sul-Americana), mas é um atleta do clube e achamos importante ele sair para jogar e voltar mais maduro. Agora está reintegrado", disse o técnico Fábio Carille.

Revelado pelo Corinthians e campeão da Copa São Paulo em 2012, o meia foi promovido em 2013 e chegou a atuar em oito jogos no Campeonato Brasileiro daquele ano, sob o comando do técnico Tite. Depois, perdeu espaço e foi emprestado para vários clubes. Além do Audax, ele passou por Guarani, Penapolense, Paysandu, Mogi Mirim e Oeste.