Autor de golaço, Jonas diz que ainda não sabe se é titular do Flamengo

Autor do primeiro gol na vitória por 3 a 0 sobre o Fluminense, o volante Jonas foi de surpresa a um dos destaques do Flamengo no clássico disputado domingo, no Maracanã. Nesta segunda-feira, ele comentou sobre a alegria de ter deixado seu nome registrado na história do Fla-Flu, mas reiterou que ainda não se considera titular.

"Não sabia nem como comemorar (o gol). A emoção foi muito grande, a família toda me ligou parabenizando. Fui dormir tarde vendo vídeos", declarou o volante. "Fico muito feliz por fazer um gol em um Fla-Flu. É o sonho de todo jogador marcar em um clássico. É gratificante", destacou.

O jogador, que acabara de se recuperar de uma entorse no tornozelo que o havia afastado do time por duas rodadas, não era apontado como titular para a partida, mas foi escalado desde o início, jogou bem e marcou o gol mais bonito da noite. "Nos treinos, me dedico bastante para esse tipo de chute de longa distância. Arrisco sempre que posso. Fui feliz, e bem em um Fla-Flu", considerou.

Jonas ganhou a vaga no meio-campo que seria de Lucas Mugni. Mas, apesar de contar com a confiança do técnico Vanderlei Luxemburgo, o jogador se mostrou cauteloso sobre seguir entre os titulares. "Ainda não sei definir se sou titular. Estou aqui para trabalhar com dedicação, mas há outros jogadores de qualidade", ponderou.