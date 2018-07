Autor de golaço, Marcelo exalta importância de seleção ganhar maior entrosamento

Para o lateral-esquerdo Marcelo, mais importante do que o placar da vitória por 3 a 1 sobre o Japão, a seleção brasileira tem de aproveitar amistosos como o desta sexta-feira, em Lille, na França, para ganhar entrosamento até a Copa do Mundo de 2018. O Brasil tem mais três amistosos agendados antes do Mundial. Primeiro encara a Inglaterra, na próxima terça-feira, e depois pega Rússia e Alemanha, em março de 2018.

"Sabemos que já estamos praticamente no Mundial. Como o Tite falou, a gente tem de fazer bons jogos e sempre tentar melhorar quando vem para a seleção. É pouco tempo (de treino), mas a gente tentou fazer o que o professor pediu", afirmou o jogador do Real Madrid.

Autor do segundo gol da seleção ao acertar um belo chute de pé direito da entrada da área, o lateral disse que, pelo clube espanhol, já havia feito outro tento mais bonito. "Teve um que eu fiz no Real Madrid que foi mais bonito, mas fico muito feliz de ter feito o gol, independentemente se foi com o pé esquerdo ou o direito", disse.

A seleção viaja ainda nesta sexta-feira para Londres, onde enfrenta a Inglaterra no estádio de Wembley na próxima terça. Será o primeiro jogo do Brasil sob o comando de Tite contra uma seleção europeia.