Autor de golaço, Son diz estar 'decepcionado' por derrota da Coreia do Sul

Craque do Tottenham e o principal nome da Coreia do Sul, Son Heung-Min batalhou muito para dar à seleção de seu país a primeira vitória na Copa do Mundo diante do México, neste sábado, em Rostov. Sua insistência foi premiada com um golaço no segundo tempo, mas ele não foi capaz de evitar a derrota por 2 a 1 para o mexicanos.

Após a partida, Son não conseguiu esconder a tristeza em razão do segundo revés no Mundial que não elimina os sul-coreanos do torneio mas deixa a equipe em situação muito difícil por uma vaga na próxima fase.

"Estou muito decepcionado", lamentou o jogador. "Para mim, o mais importante é o resultado. Jogamos bem, mas infelizmente tivemos outro pênalti [convertido pelo atacante Vela] contra nós", completou Son.

Ao mesmo tempo, o atacante disse ter ficado orgulhoso dos seus companheiro e atribuiu as derrotas à falta de experiência da seleção asiática. Apesar de ser muito improvável, Son ainda acredita na classificação sul-coreana às oitavas de final do Mundial.

"Estou orgulhoso. Temos vários jogadores jovens. Não é fácil jogar bem em seu primeiro Mundial", afirmou. "Mas ainda não terminou. Falta o último jogo. Daremos tudo para classificar", acrescentou o jogador.

Os dois jogos da rodada final da primeira fase do Grupo F serão na próxima quarta-feira, às 11 horas (de Brasília). Para conseguir o que seria um feito histórico, a Coreia precisa vencer bem a Alemanha em Kazan, e torcer para uma vitória do México sobre a Suécia, em Ecaterimburgo.