Autor de hit entoado nos estádios brasileiros morre no interior de SP

Impossível não conhecer o maior hit dos ginásios e estádios do país: "Sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor!". Ele foi criado em 1.949 pelo compositor Nelson Biasoli para animar uma competição estudantil quando ainda era professor em Ribeirão Preto, mesma cidade onde morreu na manhã desta quarta-feira, dia 17.

Biasoli estava internado havia 21 dias com quadro de insuficiência renal e pneumonia. Seu enterro está previsto para a tarde desta quinta-feira, em Tambaú, São Paulo, cidade em que nasceu. Ele deixou mulher, três filhos e uma infinidade de amigos. "Ele tinha muito carisma, conquistava as pessoas", conta com orgulho o filho, Nelson Júnior.

PAPA

Biasoli tinha 83 anos e também era um grande tocador de acordeon. Ficou conhecido, porém, por compor letras e músicas de hinos para diversas cidades. Mas foi mesmo o "hino" dos estádios - entre suas mais de 500 composições musicais - que ficou mais famoso e popular. E isso levando em conta canções como "A Bênção, João de Deus", feita especialmente para a visita do papa João Paulo 2º ao Brasil 35 anos atrás. E que depois ganhou versão da torcida nos jogos de futebol do Fluminense.