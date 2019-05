Autor de 'rolinho' em Neymar, atleta da base do Cruzeiro volta ao clube mineiro

Autor de um "rolinho" desconcertante em Neymar no treino da seleção brasileira de terça-feira - o último em que o atacante participou na Granja Comary antes de se lesionar -, o lateral Weverton, do time sub-20 do Cruzeiro, retornou à equipe mineira. A volta ocorreu após pedido do próprio clube.

Segundo a assessoria de imprensa do Cruzeiro, Weverton teve a volta antecipada em virtude de lesões dos dois laterais-direitos da equipe principal, Orejuela e Edilson. Com poucas opções para compor o grupo, o técnico Mano Menezes solicitou o retorno do jogador da base para que ele possa treinar entre os profissionais.

Weverton foi um dos dez jogadores da categoria sub-20 chamados pela comissão técnica da seleção para compor os treinos na Granja Comary. Sem poder contar com o elenco completo em Teresópolis - os 23 jogadores convocados para a Copa América só estarão juntos em Porto Alegre, a partir do dia 6 -, a seleção chamou atletas de base de vários clubes do País para auxiliar nas atividades.

A ideia inicial da comissão técnica era de que esses jogadores ficassem apenas até quarta-feira com o grupo principal, mas a maior parte deles permanece na Granja Comary. Não bastasse isso, a saída de Weverton fez a seleção "convocar" outro jogador da base: Klebinho, do Flamengo, irá se juntar ao grupo nesta sexta. O jogador foi chamado porque Tite conta apenas com Daniel Alves para a lateral direita nos treinos que estão sendo realizados na Granja Comary, uma vez que Fagner, do Corinthians, só irá se apresentar na próxima semana.