Autor de três gols, Angulo é oficialmente apresentado e se diz adaptado ao Santos

Foram 38 dias de espera da contratação até a primeira coletiva. Nesta terça-feira, finalmente o atacante Bryan Angulo foi apresentado oficialmente pelo Santos. Sob justificativa que ficou sem datas por causa dos feriados prolongados, o clube deu as boas-vindas ao equatoriano, que já fez três gols e deu uma assistência. Ainda aprendendo a falar português, o reforço garantiu já estar adaptado e buscando dar alegrias à torcida.

"Estou muito contente, fui bem recebido e não tive problemas de adaptação. Vim de um campeonato muito competitivo (Mexicano), no qual estava treinando, e isso foi importante para não ter problemas para me adaptar", afirmou Angulo, que fez um gol e deu uma assistência em intervalo de menos de dois minutos na goleada sobre o Cuiabá, domingo, pelo Brasileirão.

Leia Também Léo Baptistão muda de posição e vira destaque no Santos sob o comando de Fabián Bustos

Pedido do técnico Fabián Bustos, o atacante vem participando de muitos jogos da equipe e superando as expectativas. Além dos gols e da assistência, sofreu um pênalti ignorado pela arbitragem diante do Fluminense na largada do Brasileirão, no Maracanã.

Ele prefere evitar o assunto para a decisão com o Coritiba nas oitavas da Copa do Brasil. Quinta-feira o Santos joga em casa e precisa reverter um 1 a 0 contra. "Temos de focar na gente, pensar apenas em jogar futebol e deixar a arbitragem trabalhar."

Angulo ainda é opção para as partidas, mas vem se entrosando com os companheiros e auxiliado pelo compatriota Jhojan Julio, titular de Bustos. Ele vive com o meia-atacante em todo canto e se diverte quando perguntam se já fala o português. "Mais ou menos. Entendo um pouquinho e converso com os companheiros", disse. Questionado sobre quais as palavras que sabe em português, ele solta gargalhada e manda um "'Tamo' junto."

Sério, garantiu que sempre sonhou em atuar no Brasil, "desde criança", de preferência em um time grande, como o Santos, e não imaginava que o futebol brasileiro seria tão forte. "Vim de um torneio bastante competitivo, que é o Mexicano, mas aqui se joga muito e as equipes são muito boas", se surpreendeu, agradecendo a confiança de Bustos. "Ele foi muito importante para minha vindo, me motivou a vir ao Brasil e quero recompensar com gols, assistências e conquistas."

O Santos trabalhou nesta terça-feira com Ângelo ainda separado do grupo. Já o zagueiro Maicon está integrado e deve ser reforço diante do Coritiba.

O clube ainda aproveitou para anunciar a assinatura de acordo por um ano com a TNT Sports Drink. O objetivo da marca oficial de isotônico das equipes de futebol é reforçar a presença no cotidiano do público, ampliando também o contato com os consumidores santistas.