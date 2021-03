Autor de um dos gols da goleada, Pablo já aponta 'dedo' de Crespo no São Paulo

O atacante Pablo, autor de um dos quatro gols do São Paulo na vitória sobre a Internacional de Limeira, nesta quarta-feira, pela segunda rodada do Campeonato Paulista, já apontou o 'dedo' do técnico Hernán Crespo na forma da equipe se posicionar e atuar em campo.

"Já estamos identificando o que o Crespo quer, entendendo, da forma que o time tenm de jogar, com toques rápidos, jogar de forma vertical. O time está de parabéns", disse o jogador, que marcou o segundo gol da partida, aos 17 minutos do segundo tempo, de cabeça.

Pablo também aproveitou para dedicar o gol para a sua família. "Muito feliz com a vitória. Dedico o gol à minha esposa que está grávida, meu avô, meu pai, meu tio...", disse o atacante, que também se emocionou com o quarto gol do time marcado pelo companheiro Rojas.

"Fico feliz com o Rojas que fez o gol depois de muito tempo. Ele sofreu bastante", disse Pablo, referindo-se ao companheiro, que ficou dois anos e quatro meses afastado dos gramados por causa de duas graves lesões no joelho direito.

O São Paulo conquistou a primeira vitória no Estadual, após empatar por 1 a 1, no Morumbi, com o Botafogo, no domingo. A equipe volta ao seu campo no sábado, às 19 horas, quando vai ter o clássico com o Santos.