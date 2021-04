Autor de um dos gols, Pablo enaltece o trabalho do setor defensivo do São Paulo

O São Paulo conquistou a oitava vitória seguida ao derrotar o Rentistas, por 2 a 0, nesta quinta-feira, no Morumbi, pela segunda rodada do Grupo E, chave na qual lidera com seis pontos na Libertadores. O atacante Pablo, autor de um dos gols da equipe, preferiu enaltecer o trabalho da defesa, que não é vazada há cinco jogos.

"Nós da frente ajudamos, mas a nossa defesa está de parabéns", disse o centroavante, que deixou sua marca, aos 39 minutos do primeiro tempo, após ótima assistência de Daniel Alves.

"Isso (o trabalho da defesa) faz com que facilite para vencer as partidas. A equipe está de parabéns pela vitória e por não sofrer gols", completou o atacante. O segundo gol são-paulino foi marcado por Reinaldo, aos 44 minutos da etapa final, ao converter uma penalidade.

O São Paulo volta a jogar na Libertadores quarta-feira, em Buenos Aires, diante do Racing. O duelo vai valer a liderança do grupo, que tem o time brasileiro com seis pontos e o argentino com quatro.

Antes, o time do Morumbi vai ter um clássico frente ao Corinthians, na Neo Química Arena, domingo à noite. Resta saber se o técnico Hernán Crespo vai escalar os titulares, pois o jogo tem como maior interesse a possibilidade de a equipe são-paulina quebrar o tabu de jamais ter vencido na arena corintiana.