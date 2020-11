Autor do gol da vitória do Grêmio, Thaciano rebate críticas e valoriza classificação

Autor do gol da vitória por 1 a 0 do Grêmio diante do Juventude nesta quinta-feira, no estádio Alfredo Jaconi, Thaciano valorizou a classificação da equipe às quartas de final da Copa do Brasil e aproveitou para contestar as críticas que o time vem sofrendo nos últimos dias, fato que já irritou muito o técnico Renato Gaúcho

"O Grêmio é muito forte. Ultimamente, temos escutado muito. Mas se olhar vitórias e derrotas, temos um bom aproveitamento. Vamos seguir trabalhando para conquistar grandes coisas", falou o Thaciano, que também mencionou a importância do gol anotado por um jogador que não vinha sendo aproveitado.

"Foi importante. Estávamos bem na partida. Fizemos uma boa partida, mas agora pensar no Brasileirão, que é importante para nós", concluiu, referindo-se ao jogo contra o Fluminense neste domingo, às 20h30, no Maracanã.

Thaciano estava sendo especulado no Cruzeiro, que queria colocar o atleta na negociação envolvendo o lateral-direito Orejuela, que deverá ter os direitos comprados pelo clube gaúcho. O presidente Romildo Bolzán, no entanto, declarou, nesta quinta-feira, que não irá liberar o atleta por ser peça importante para a sequência da temporada.

Classificado, o Grêmio embolsou R$ 3,3 milhões de premiação e agora aguardará para saber quem enfrentará nas quartas de final. O sorteio, a ser realizado pela CBF, será realizado nesta sexta-feira, às 11h30.