Autor do gol da vitória, Nenê destaca mescla entre experiência e juventude

Autor do gol que deu a vitória ao Fluminense sobre a Cabofriense, por 1 a 0, na noite deste domingo, em Bacaxá, na estreia do Campeonato Carioca, o meia Nenê acredita que a mescla entre experiência e juventude pode dar bons resultados ao clube tricolor.

"Às vezes nós que somos mais experientes não temos a mesma intensidade, enquanto os garotos podem não saber a hora certa de segurar, de passar, de chutar. Essa mescla vai ser muito importante e o clube está fazendo um trabalho excepcional nessa parte", destacou o meia.

Diante da situação financeira delicada vivida pelo Fluminense e sem contar com todos os reforços, o técnico Odair Hellmann deu chances para muitos jogadores da base, como o meia Miguel, de apenas 16 anos.

Por outro lado, o time teve também jogadores rodados, como o zagueiro Matheus Ferraz (34 anos), o volante Hudson (31) e o meia Nenê (38).

"Ainda falta muito fisicamente. Tivemos pouco tempo de preparação. A gente sabia que seria difícil, mas com nossa qualidade poderíamos superar o time deles. Conseguimos nos impor e conquistamos três pontos importantes na estreia", finalizou Nenê.

Com os primeiros pontos conquistados, o Fluminense divide a liderança do Grupo B com Madureira e Volta Redonda. Na quinta-feira, o time recebe a Portuguesa, no Maracanã.