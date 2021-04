Autor do gol da vitória, Pablo diz que São Paulo foi superior ao Palmeiras

Uma das grandes dúvidas de Hernán Crespo é quem será seu centroavante titular do São Paulo ao longo da temporada. Tem Luciano se recuperando, já improvisou Vitor Bueno e ainda pediu um novo nome à diretoria. Querendo a vaga, Pablo deu importante passo ao garantir a vitória sobre o Palmeiras no clássico, pelo Campeonato Paulista Sicredi. Comemorou o gol e disse que o time mereceu.

Com o triunfo em pelo Allianz Parque, o São Paulo segue dominante no estadual. Chegou aos 19 pontos somados e caminha forte para fechar a primeira fase com a melhor campanha.

Leia Também São Paulo aproveita falha de Scarpa, bate o Palmeiras e engata quarta vitória seguida no Paulistão

Graças a Pablo, que quer mostrar a Crespo que o antecessor Fernando Diniz errou ao desprezá-lo na temporada passada, deixando-o a maioria do tempo na reserva de Brenner e Luciano. Os titulares foram bem, é bom ressaltar.

"Estou muito feliz com o gol e com a vitória. A equipe fez um jogo muito diferente, acredito que dominamos a partida, merecemos a vitória", afirmou um renovado Pablo. "É bom voltar a vencer o Palmeiras depois de um tempo no Paulista. A equipe está de parabéns pelo jogo", seguiu.

O diferencial do São Paulo, na visão do centroavante, foi trabalhar bastante na pausa do futebol pelo combate à covid-19. "A gente, nesse período de parada que teve, trabalhou bastante, focou bastante", enfatizou. "Foi uma semana com quatro jogos e demonstramos que todos foram importantes."

Agora, o São Paulo muda o foco e mira a estreia na Libertadores. Descansa no fim de semana e só volta a campo na terça-feira, no Peru, quando visita o Sporting Cristal. Pelo Paulistão, atua na sexta-feira, contra o Santo André, ainda sem campo definido.