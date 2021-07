Autor do gol da vitória sobre a Chapecoense, Michael fala em ganhar confiança

Autor do lindo gol que deu ao Flamengo a vitória de virada sobre a Chapecoense, por 2 a 1, no Maracanã, o atacante Michael comemorou a reabilitação do time e a confiança que vem buscando com a camisa rubro-negra no Campeonato Brasileiro.

Michael perdeu espaço no elenco do time desde a saída de Jorge Jesus, virando apenas opção no banco de reservas com os treinadores que o sucederam - Domènec Torrent e Rogério Ceni.

Tanto é que, neste domingo, o jogador entrou apenas no início do segundo tempo na vaga do jovem Rodrigo Muniz. E Michael mudou o confronto com sua principal característica: a velocidade.

"Feliz pelo gol, feliz por ter ganhado. O gol dá confiança e eu venho trabalhando bastante. Tive uma oportunidade antes, mas acabei não concluindo com gol. Mas fui feliz na sequência para dar a vitória para o nosso time", disse o jogador na saída do gramado.

Foi apenas o terceiro gol dele na temporada, mas o jogador já deu seu cartão de visita para que Renato Gaúcho veja que seu futebol pode contribuir para o Flamengo no campeonato. Com a vitória, o Flamengo chegou aos 15 pontos.