Autor do gol da vitória sobre o Grêmio, Jô destaca a calma do Corinthians

O atacante Jô admitiu que o Corinthians não teve um bom desempenho diante do Grêmio, neste sábado, em Porto Alegre, mas destacou a calma da equipe para esperar o momento de ter a bola e decidir para conquistar ps três pontos muito importante na classificação do Campeonato Brasileiro.

"Claro que não foi uma partida das melhores, mas foi equilibrada, mantivemos a calma. Numa bolinha podíamos decidir a partida. Feliz porque a gente vem numa evolução. Sabemos que quando a gente trabalha, as críticas são bem vindas, nos faz produzir", disse o autor do gol, aos 34 minutos da etapa final.

O experiente atacante festejou mais uma boa atuação, que confirmou a boa fase do time na competição nacional. "São quatro jogos com bons resultados, três vitórias seguidas. Estamos em busca do caminho, Roger Guedes vindo para nos ajudar. É seguir nessa caminhada. Feliz com os três pontos."

Devido aos jogos da seleção brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar, o Corinthians terá um tempo de descanso e treinamento, retornando aos gramados para enfrentar o Juventude no dia 7 de setembro, uma terça-feira, na Neo Química Arena, às 21h30.