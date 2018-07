Autor do gol da vitória sobre o Palmeiras, Jô torce por pena mínima no julgamento

Autor do gol que garantiu a vitória do Corinthians sobre o Palmeiras por 3 a 2, neste domingo, no estádio Itaquerão, o atacante Jô destacou o papel da torcida no triunfo pelo Campeonato Brasileiro. "A torcida foi maravilhosa. Desde ontem (sábado), quando 32 mil pessoas foram ao treino, eu nunca tinha visto isso na minha vida e hoje (domingo), eles apoiaram do início ao fim", elogiou. "O time correspondeu e fizemos uma bela partida".

+ Corinthians faz 3 a 2 no Palmeiras, volta a vencer e abre vantagem na liderança

O jogador será julgado pelo STJD nesta quarta-feira e pode ser suspenso de quatro a 12 partidas, correndo o risco de perder toda a reta final do Brasileirão. O centroavante admitiu que agrediu o zagueiro Rodrigo, da Ponte Preta, em partida disputada na semana passada, em Campinas (SP).

"É complicado falar que não aconteceu. Houve o contato. Ele (Rodrigo) estava vindo para trás. Mas eu fiz o movimento, tocou nele. Agora tem de esperar o que nosso advogado tem como defesa. Se tiver punição, espero que seja a mínima possível. Temos jogadores que podem me substituir à altura. É torcer para que as coisas deem certo", disse o corintiano.

Ao ser perguntado se agrediu Rodrigo, Jô, meio sem jeito, admitiu. "Foi (agressão). Toda ação gera uma reação. Ele me puxou e me derrubou. Eu pedi o pênalti. Ele foi indo para trás e acabou pisando, tanto que meu pé ainda está roxo. Eu fiz com certeza o movimento da minha reação e acabou pegando na canela dele. São coisas que a gente aprende. Se tiver punição, a gente respeita e aceita", lamentou o autor de 16 gols no Brasileirão.