Autor do gol de empate no clássico, Gabriel exalta postura do Corinthians

O volante Gabriel, autor do gol de empate do Corinthians que deu um balde de água fria no Palmeiras, no clássico deste sábado, exaltou muito, na saída de campo, o trabalho do técnico Sylvinho à frente da equipe e a atitude dos colegas.

"A equipe está de parabéns. Queríamos a vitória, jogamos para vencer, fizemos um grande jogo, tivemos chance para sair vitoriosos, mas saímos com um ponto. A equipe se entregou, batalhou, esse é o espírito", disse o jogador, que chegou a jogar no Palmeiras em temporadas passadas.

"Agora é buscar a vitória contra o Bragantino em casa. É um outro jogo de grandeza. O trabalho do Sylvinho está sendo bem feito, a equipe organizada, as chances de ganhar vão ser maiores", concluiu o jogador.

O Corinthians enfrenta na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, em casa, o Bragantino, na noite de quarta-feira. Em três jogos, o time de Parque São Jorge soma uma vitória, um empate e uma derrota.