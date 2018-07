Autor do gol decisivo, Paulinho exalta força coletiva da seleção brasileira

BELO HORIZONTE - Autor do gol da vitória brasileira, marcado já aos 40 minutos do segundo tempo, o volante Paulinho preferiu exaltar a atuação coletiva diante do Uruguai, nesta quarta-feira, no Mineirão, em Belo Horizonte. Segundo ele, a seleção mostrou muita disposição para fazer os 2 a 1 na semifinal da Copa das Confederações, garantindo vaga na decisão de domingo no Maracanã.

Paulinho valorizou o gol decisivo que marcou - "pela forma como foi, no final da partida, de uma partida muito truncada e difícil" -, mas fez uma ressalva. "O que valeu foi a entrega de todos os jogadores, até o final, para dar um passo decisivo na competição", disse o volante, um dos titulares do técnico Felipão, que está trocando o Corinthians pelo Tottenham.

Apesar de comemorar a vitória, o volante reconheceu que o jogo desta quarta-feira também foi um aprendizado para essa nova seleção brasileira, principalmente pela dificuldade para conseguir o resultado. "O Uruguai, que tem uma seleção muito qualificada, equilibrou a partida. E isso serve de experiência", avaliou Paulinho.

Agora, porém, já é hora de pensar na decisão da Copa das Confederações, domingo, no Rio - o adversário sai nesta quinta-feira, no jogo entre Espanha e Itália, em Fortaleza. "Espero que o povo brasileiro possa nos apoiar na final no Maracanã, como vem nos apoiando em todas as partidas", afirmou Paulinho.