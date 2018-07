Autor do gol do acesso, Ronaldo mira renovação com o Botafogo Autor do gol que selou o retorno do Botafogo à Série A, o atacante Ronaldo mandou o recado à diretoria botafoguense nesta quarta-feira. Ele avisou que quer seguir no time carioca em 2016 para ter a chance de jogar na primeira divisão pelo Botafogo. Último reforço do time nesta temporada, Ronaldo foi contratado no início de setembro e seu vínculo por empréstimo acaba no fim do ano.