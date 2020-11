Autor do gol do Corinthians, Fábio Santos valoriza ponto conquistado em Goiânia

De volta ao Corinthians recentemente - estava sem chances no Atlético-MG com o técnico argentino Jorge Sampaoli -, o lateral-esquerdo Fábio Santos marcou neste sábado o seu primeiro gol pelo clube nesta sua nova passagem. Em cobrança de pênalti que garantiu o empate por 1 a 1 contra o Atlético Goianiense, anotou o 15.º em 218 jogos. Mas o que valeu mesmo para ele foi o ponto conquistado em Goiânia.

"Importante somar fora de casa. É um confronto direto, se perdêssemos o Atlético passava a gente na tabela. Temos que melhorar muita coisa. Temos que jogar um pouco mais no campo do adversário. Mas estamos em um momento que temos que somar pontos. Tomara que a gente consiga treinar isso para executar nos jogos depois", disse o lateral-esquerdo do Corinthians ainda no gramado do estádio Olímpico Pedro Ludovico.

"Feliz em voltar e poder ajudar. É importante não perder, somar pontos. A gente sabe que deixamos a desejar, mas é de se comemorar um pontinho. Ir somando e somando para sair dessa zona que não gostamos de ficar no campeonato", completou Fábio Santos, em entrevista à Corinthians TV.

Com o resultado, o Corinthians até conseguiu ganhar duas colocações na tabela de classificação. Subiu do 11.º para o nono lugar, agora com 25 pontos. Mas deve cair com os jogos que complementarão a rodada neste domingo.