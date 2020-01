Autor do gol do Inter, Guilherme Pato celebra título: 'Mais gostoso'

O atacante Guilherme Pato comemorou o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior conquistado pelo Internacional neste sábado, no Pacaembu. Ele foi o autor do gol de empate com o Grêmio no tempo regulamentar - o time colorado venceu por 3 a 1 nos pênaltis. Após a decisão, o jogador disse ser "mais gostoso" levantar o troféu em cima do arquirrival.

"A sensação é muito gostosa. Nosso propósito era fazer história com o título da Copa São Paulo e conseguimos. Nos fechamos e fomos felizes. Foi muito bom, ainda mais em cima do nosso rival. É mais gostoso, tem essa rivalidade", afirmou Guilherme Pato.

O atacante teve ajuda do psicólogo do clube para lidar com o jejum de gols. Ele marcou duas vezes nesta Copinha, sendo uma na semifinal contra o Corinthians e a outra na decisão diante do Grêmio.

"Eu fiquei muito feliz, desde as primeiras rodadas eu venho me cobrando bastante para fazer o gol. Tive um trabalho com nosso psicólogo Sérgio, que me ajudou bastante, e fico feliz pelo gol na final", disse.

Em relação ao futuro, Guilherme Pato desconversou sobre a possibilidade de subir para o elenco profissional do Inter. Ele tem 18 anos. "No momento é comemorar bastante, não sei o que vai acontecer daqui para frente. Só jogamos futebol, mas sabemos que a direção do clube estava olhando".