Autor do gol do Inter, Lindoso lamenta 'bobeada que custou a classificação'

Autor do gol do Internacional nesta quarta-feira, o volante Rodrigo Lindoso viveu a expectativa de se transformar no herói de uma classificação histórica, mas o time gaúcho acabou sofrendo o empate (1 a 1) no final e foi eliminado da Copa Libertadores pelo Flamengo.

Após a partida, Lindoso lamentou o gol sofrido no final da partida, mas exaltou a entrega dos companheiros. "Foi uma bobeada nossa ali que custou a classificação, mas a gente lutou, batalhou até o final. A gente sai de cabeça erguida. O futebol é assim, sabemos que ainda temos o Campeonato Brasileiro e quarta-feira já tem mais uma decisão", afirmou.

O jogador ainda analisou a partida e admitiu que o Internacional não fez um bom jogo, permitindo ao Flamengo criar boas chances que não foram aproveitas pelo ataque adversário logo no início.

"Eles tiveram a primeira chance de gol, mas perderam. Duas chances na verdade, logo no início. A gente demorou para responder, mas conseguiu abrir o placar na bola parada. No final, a gente precisava do segundo gol e acabou sofrendo no contra-ataque", analisou o meio-campista.