Autor do gol do 'Maracanazo' diz que Suárez merece punição; time pode seguir sem ele

Pelas imagens da partida contra a Itália, na qual o Uruguai se classificou às oitavas de final ao vencer por 1 x 0, o goleador da "celeste" cravou os dentes no ombro esquerdo do zagueiro adversário.

"Creio que uma punição poderia ser (aplicada) porque é absurdo, não é a primeira vez que isso acontece. Não sei o que este rapaz pensa, o que tem na cabeça", afirmou Ghiggia à Reuters sobre Suárez.

"Seja uruguaio ou seja de outra nacionalidade, sempre é preciso reprovar essas coisas em um campo de jogo, isto não é uma guerra ", acrescentou o autor do segundo gol com o qual o Uruguai tirou do Brasil o título de campeão na final do Mundial de 1950.

A Fifa estuda a possibilidade de punir Suárez por seu comportamento, o que poderia deixar um dos melhores jogadores da equipe do técnico Óscar Tabárez fora do torneio.

Suárez já foi punido por comportamentos semelhantes. Foi punido no Campeonato Inglês em 2013 por morder o braço do zagueiro Branislav Ivanovic, do Chelsea, e em 2010, quando atuava no Ajax holandês, foi suspenso por morder Otman Bakkal, do PSV Eindhoven.

O Uruguai enfrentará a Colômbia, primeira do Grupo C, no sábado no Maracanã em busca de uma vaga nas quartas de final.

Ghiggia disse que a seleção "pode seguir em frente" sem Suárez, caso ele seja punido: "O Uruguai tem jogadores, mas é preciso ver que equipe forma, depende."

(Por Malena Castaldi)