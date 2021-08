Autor do gol do São Paulo, Reinaldo lamenta empate com Juventude: 'Gosto amargo'

Autor do gol do São Paulo no empate, por 1 a 1, neste domingo, em Caxias do Sul, diante do Juventude, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, o lateral-esquerdo Reinaldo lamentou o resultado.

"Com certeza (tristeza). A gente sabia que vinha aqui para vencer e subir mais na tabela. Infelizmente tomamos o gol ali", disse o defensor tricolor, referindo-se ao gol marcado por Ricardo Bueno para o time gaúcho, aos 46 minutos da etapa final.

Reinaldo afirmou que o elenco precisa usar o período de treinamentos com a data Fifa, por causa das Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar, para ajustar problemas defensivos apresentados durante as partidas. "É trabalhar essa bola parada até voltar a competição e não tomar mais esses gols. É um gosto amargo, sim. Vamos voltar para casa e chegar lá trabalhar forte para a gente retomar muito melhor do que quando paramos."

O São Paulo terá duas semanas de folga e só voltará a jogar pelo Campeonato Brasileiro no dia 12, contra o Fluminense, às 20h30, no Maracanã, no último compromisso do primeiro turno. A equipe soma cinco vitórias, sete empates e seis derrotas.