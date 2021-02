Autor do gol do título mundial do Bayern, Pavard é diagnosticado com covid-19

O lateral-direito do Bayern de Munique e da seleção francesa Benjamin Pavard testou positivo para o novo coronavírus. Segundo comunicado do clube alemão, divulgado nesta quinta-feira, o novo caso pode ser vinculado ao do meio-campista Thomas Muller, que também testou positivo na semana passada, durante a disputa do Mundial de Clubes no Catar.

Muller voou de volta para Munique separadamente do resto da equipe e ficou isolado. O Bayern, que soma quatro casos de covid-19 só no último mês - os outros infectados foram Leon Goretzka e Javi Martinez -, informou que Pavard, de 24 anos, está em casa e seu estado de saúde é bom.

Pavard foi o autor do gol da vitória do Bayern sobre o Tigres, do México, na decisão do Mundial no último dia 11, mas ficou de fora do empate, por 3 a 3, diante do Arminia Bielefeld na segunda-feira, pelo Campeonato Alemão.

Líder do Alemão, com 49 pontos, cinco de vantagem para o RB Leipzig, o Bayern enfrenta no sábado o Eintracht Frankfurt, pela 22ª rodada, e na terça-feira encara a Lazio pela Liga dos Campeões. Pavard fica fora desses dois compromissos.