Autor do gol, Pimpão convoca torcida do Botafogo para jogo de volta

O Botafogo foi derrotado pelo Bahia por 2 a 1 no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, mas o gol como visitante foi importante na briga pela classificação à próxima fase. Autor do gol botafoguense na partida desta quinta-feira, na Fonte Nova, o atacante Rodrigo Pimpão ressaltou a importância de marcar na casa do adversário e convocou a torcida para lotar o Engenhão no duelo de volta, em 3 de outubro.

"A gente veio buscar a vitória, não conseguimos, vacilamos em alguns lances, mas o mais importante foi ter marcado. O gol fora de casa tem muita importância porque passamos com um resultado simples de vitória lá no Rio. Agora contamos com o apoio da nossa torcida, que está chegando junto nessa reta final. Contamos com o apoio dos torcedores para conseguir essa vaga", analisou.

Apesar do gol, o time carioca saiu frustrado por ter acertado duas vezes a trave, passando perto de conquistar um resultado ainda melhor para a segunda partida. "Tivermos duas bolas na trave no primeiro tempo, poderíamos ter empatado e depois com um jogador a mais o time fica até mais ansioso pelo resultado. Buscamos o jogo, mostramos que nossa equipe entrou com outra atitude e essa é a nossa vontade", concluiu Rodrigo Pimpão.

A delegação do Botafogo vai continuar em Salvador, porque no domingo, às 18 horas, enfrenta o Vitória, pela 26.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o técnico Zé Ricardo, evitar o desgaste da viagem "já é muito importante".