Autor do gol que deu o título da Libertadores ao Palmeiras, Breno Lopes está fora do Mundial

O atacante Breno Lopes, responsável por marcar o gol que deu o título da Copa Libertadores ao Palmeiras no sábado, não jogará o Mundial de Clubes da Fifa. A ausência de seu nome foi constatada nesta segunda-feira, dia em que a Fifa divulgou a lista de jogadores relacionados para o torneio. Breno não pôde ser inscrito na competição, pois foi contratado pelo clube paulista após o fechamento da janela internacional de transferências.

Em novembro, mês em que o atacante chegou ao Palmeiras, apenas negociações nacionais eram permitidas. A Fifa exige que os clubes participantes do Mundial inscrevam, no máximo, 23 jogadores.

Do lado alviverde, Weverton, Jailson e Vinicius Silvestre foram relacionados pelo Palmeiras, assim como os zagueiros Gustavo Gómez, Luan, Alan Empereur, Emerson Santos e Kuscevic. Nas laterais, Marcos Rocha, Mayke e Matías Viña preenchem a lista, enquanto Danilo, Patrick de Paula, Felipe Melo, Gabriel Menino e Zé Rafael foram os voltantes escolhidos por Abel Ferreira. Raphael Veiga, Gustavo Scarpa e Lucas Lima completam o meio-campo e Luiz Adriano, Rony, Willian e Gabriel Veron, a lista de atacantes.

O Mundial de Clubes tem início previsto para esta quinta-feira. Tigres, do México, e Ulsan, da Coreia do Sul, vão a campo às 11h (de Brasília). O vencedor do duelo enfrenta o Palmeiras no próximo domingo.