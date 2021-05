Autor do gol sobre o Boca, Felipe Jonatan aposta na classificação do Santos

O lateral-esquerdo Felipe Jonatan, autor do gol da vitória do Santos sobre o Boca Juniors por 1 a 0, nesta terça-feira, pela quarta rodada da chave C, afirmou após o jogo, ainda no gramado da Vila Belmiro, que o Santos vai brigar pela classificação para as quartas de final nos dois jogos restantes da fase de grupos.

"A gente teve um grande passo dado e tivemos uma grande vitória. Agora, vamos brigar de vez por essa classificação", disse Felipe Jonatan, eleito pela Conmebol o melhor jogador da partida. Ele fez questão de dividir o prêmio com o resto do elenco santista.

"Quero entregar esse troféu para meus companheiros. Sem eles a gente não consegue nada", afirmou o defensor, que esbanjou confiança, dois dias depois de o time lutar bastante para fugir do rebaixamento no Campeonato Paulista, ao vencer o São Bento.

Eliminado no Paulistão, o Santos vai concentrar todas as suas atenções na competição continental. O time volta a campo na próxima terça-feira para enfrentar o The Strongest, na Bolívia. O Boca Juniors receberá o Barcelona (EQU) na Argentina no dia 20. Na última rodada, o time do técnico Fernando Diniz, que estreou com vitória e expulsão, joga a última rodada em Guayaquil, frente ao Barcelona.

O Barcelona Guayaquil é o líder do grupo, com nove pontos, enquanto Santos e Bioca Juniors somam seis pontos cada. O The Strongest acumula três.