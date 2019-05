Autor do primeiro gol, Alisson destaca foco gremista no triunfo da classificação

Após a derrota dolorosa no final de semana, por 5 a 4, para o Fluminense, o Grêmio deu a volta por cima ao carimbar a classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores com um triunfo por 2 a 0 sobre a Universidad Católica, nesta quarta-feira, em Porto Alegre. A alegria estava estampada nos atletas, após o apito final. Autor do primeiro gol, Alisson destacou foco do elenco durante a partida decisiva.

"Vimos durante a semana que não podemos dar chance ao adversário. O Barcelona perdeu de quatro, o Ajax também levou a virada. Futebol é assim. Você precisa estar focado. Fizemos 35 minutos (do primeiro tempo) de futebol bonito de se ver. Todos entraram no jogo sabendo o que precisava ser feito. O Renato nos cobra muito, mas nos dá muita moral. Acabamos fazendo uma grande partida e conquistamos nosso objetivo que era a classificação", afirmou Alisson.

Já Thaciano comemorou poder ter marcado seu primeiro gol na Libertadores com a camisa do Grêmio. O jovem, de 23 anos, destacou o espírito da equipe e quer ver o mesmo empenho durante o Brasileirão.

"Foi meu primeiro gol de Libertadores. Era meu sonho de menino. Poder honrar essa camisa é uma satisfação enorme. Feliz pelo resultado, pela classificação. Agora é descansar para focar no Brasileirão", concluiu.

Com o resultado, o Grêmio terminou na vice-liderança do Grupo H, com dez pontos, contra 12 do primeiro colocado Libertad. No Brasileirão, o time aparece na 18ª posição, com apenas um ponto. O próximo compromisso pelo campeonato nacional será no sábado, às 19h, contra o Corinthians, em Itaquera.