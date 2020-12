Autor do segundo gol atleticano, Hyoran lamenta empate: 'Tínhamos o controle do jogo'

O Atlético-MG perdeu a chance de ficar na cola do líder São Paulo. Neste domingo, em jogo válido pela 24.ª rodada do Brasileirão, depois de sair atrás no placar, o time mineiro conseguiu a virada, mas acabou levando o empate do Internacional nos minutos finais, ficando no 2 a 2, em casa.

Ao final da partida, Hyoran - autor do segundo gol do Atlético-MG no duelo - fez uma análise da partida e lamentou o gol de empate nos minutos finais, que na visão dele chega a ser doloroso, porque o jogo estava controlado. Poderiam ter sido três pontos conquistados no Mineirão.

"A gente fez um grande jogo e acabou tomando gol de empate no bate e rebate. A gente estava com o jogo controlado e no detalhe, a gente tomou o gol de empate. A gente queria o gol para continuar brigando em cima. Empate doloroso, mas temos que buscar fora os pontos que perdemos em casa", disse o meia-atacante.

Com o resultado, o Atlético-MG aparece na segunda posição com 43 pontos - quatro atrás do líder São Paulo, que chegou aos 47. A equipe mineira volta a campo no próximo sábado, para compromisso pela 25.ª rodada do Brasileirão. Às 17h, visita o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba.