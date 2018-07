Autor do segundo gol, Vinícius considera empate 'de bom tamanho'

SÃO PAULO - O empate em 2 a 2 contra o Corinthians, neste domingo, pelo Campeonato Paulista, foi considerado "de bom tamanho" pelo atacante Vinícius, do Palmeiras. O autor do segundo gol palmeirense se mostrou contente com sua atuação durante entrevista na saída do gramado.

"Seria melhor se tivéssemos conseguido a vitória, mas o empate também está de bom tamanho", concluiu Vinícius. Para ele, a equipe do técnico Gílson Kleina "está de parabéns pela luta". O jogador não deixou de mencionar que seria "mais especial e mais gostoso de comemorar" se a vitória tivesse sido confirmada.

O volante Wesley também falou após o jogo e exaltou o resultado conquistado num jogo em que o mando de campo era corintiano. "Agora vamos com tudo, eu acho que temos grandes chances de classificar bem e decidir na fase final", completou.

No próximo domingo (24), o Palmeiras volta ao gramado do Pacaembu, às 16 horas. O clube encara o União Barbarense, em jogo pela nona rodada do Campeonato Paulista.