Autor dos dois gols em vitória do Flamengo, Gabriel exalta força do elenco

Autor do dois gols na vitória do Flamengo, por 2 a 0, para cima do Fortaleza na tarde deste sábado, no estádio Engenhão, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, o atacante Gabriel Barbosa não poupou elogio aos seus companheiros de equipes. Ele elogiou a qualidade do meio-campo rubro-negro.

"Sonho de todo centroavante, jogar com Éverton Ribeiro, Diego e Arrascaeta. São jogadores de extrema qualidade e facilitam a vida do atacante. Acho que conseguimos fazer uma bela partida, consciente. Estou muito feliz pela vitória e poder ter ajudado o grupo", comentou o atacante.

Além de Gabriel, quem teve atuação destacada foi Arrascaeta. Após a saída de Abel Braga, o meia começou o jogo entre os titulares e deu as duas assistências para os gols do atacante. Ele ressaltou a importância da vitória diante do Fortaleza, campeão da Copa do Nordeste.

"Para nós, era muito importante conquistar a vitória até para dar uma resposta aos torcedores. Foi um grande jogo e está todo mundo de parabéns", completou o uruguaio.

Com o resultado, o Flamengo joga a pressão para cima do Palmeiras, que enfrenta a Chapecoense no domingo, na Arena Condá. O time carioca chegou aos mesmos 13 pontos da equipe paulista.

O Flamengo, no entanto, precisará virar a chave e focar no duelo contra o Corinthians, nesta terça-feira, às 21h30, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, o time carioca venceu por 1 a 0.