Autoridades de Perugia suspeitam de fraude em exame de Suárez para ter cidadania italiana

O Ministério Público da cidade de Perugia e autoridades italianas abriram investigação para saber se Luis Suárez, ainda jogador do Barcelona, foi ilegalmente ajudado a passar em uma prova de italiano na semana passada com a intenção de receber um passaporte europeu que poderia colaborar na transferência para a Juventus de Turim. O uruguaio ainda não conseguiu o documento.

Embora Suárez não esteja sob investigação, a reitora Giuliana Grego Bollio e o diretor geral Simone Olivieri, ambos da Universidade de Perugia, onde o atacante uruguaio fez o teste, estão sendo investigados por supostamente ajudá-lo a passar no exame, segundo relatórios divulgados nesta terça-feira.

As investigações apontam que as perguntas tinham sido combinadas e as notas de Suárez, que é descendente de italianos, já haviam sido definidas antes mesmo do uruguaio chegar na Itália. O Ministério Público de Perugia afirmou que o jogador "mostrou em aulas a distância um conhecimento elementar do idioma italiano".

Há seis anos no Barcelona, onde teve momentos de glória ao lado de Lionel Messi e Neymar, Suárez, de 33 anos, perdeu credibilidade no clube catalão após a goleada histórica por 8 a 2, sofrida para o Bayern de Munique na semifinal da Liga dos Campeões. Ele foi considerado um jogador obsoleto para os novos tempos do Barça.

Além da Juventus, Suárez também negocia com o Atlético de Madrid. Segundo a imprensa espanhola, ele teria aberto mão do dinheiro que receberia diante de uma rescisão com o Barcelona para conseguir fechar o negócio. Ocorre que o time catalão não queria liberá-lo para um rival na Espanha.

Suárez treinou normalmente nesta terça-feira, sob orientação do técnico Ronald Koeman, juntamente com o restante do grupo do Barcelona, que se prepara para a estreia no Campeonato Espanhol 2020/2021, domingo, diante do Villarreal. No mercado, Suárez não deve jogar.