Autoridades devolvem dinheiro de ingressos em Manaus

Os documentos que atestam os depósitos somam R$ 139,4 mil - R$ 69,9 mil da CMM e R$ 69,5 da prefeitura de Manaus. O balanço com as cópias dos comprovantes de depósito serão encaminhados nesta terça-feira ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM), ao Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM) e à Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas.

Cada vereador depositou R$ 1.700, com exceção de Waldemir José e Professor Bibiano - cada um depositou R$ 1.800, referentes a ingressos em assentos de categorias diferentes. No total, 544 ingressos foram adquiridos, por intermédio de uma dotação orçamentária. Entretanto, o prefeito Arthur Virgílio Neto determinou que todos os secretários e vereadores devolvessem os valores dos ingressos integralmente, por meio de depósito na conta da prefeitura.

Inicialmente, a compra para os jogos das quatro partidas realizadas em Manaus fazia parte de um projeto para promoção turística (Fan Tour) e jornalística (Fan Press), a exemplo do que ocorre em diversos outros eventos realizados nas principais cidades do mundo.

No documento publicado no Diário Oficial do Município, no dia 23 de maio, consta que a compra foi feita pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) diretamente com a Fifa. Não houve procedimento licitatório e a licitação foi considerada inexigível pela inviabilidade de concorrência entre empresas.