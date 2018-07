Autoridades espanholas inspecionam barco alugado por Cristiano Ronaldo

Agentes do fisco espanhol inspecionaram um barco alugado por Cristiano Ronaldo no início da semana. As autoridades da entidade da Espanha não revelaram o que encontraram no local, mas afirmaram que a inspeção era de rotina e não teria relação com a questão do jogador português na Justiça espanhol em caso de evasão fiscal.

"A inspeção é parte de uma rotina de vistorias de embarcações que conduzimos a cada verão", informaram as autoridades espanholas à agência de notícias Associated Press. De acordo com o fisco, o alvo da inspeção eram os proprietários do barco, uma empresa que aluga embarcações, e não o atleta do Real Madrid.

Segundo a entidade, não haveria relação entre a vistoria e o caso do jogador na Justiça. Cristiano Ronaldo será questionado numa audiência, marcada para o dia 31 de julho, sobre acusação de evasão fiscal no valor de 14,7 milhões de euros (cerca de R$ 55 milhões). O jogador negou qualquer irregularidade.