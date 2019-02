Autoridades recuperam corpo nos restos de avião que transportava Sala

As autoridades recuperaram um corpo encontrado nos restos do avião em que viajava o jogador argentino Emiliano Sala e um piloto. No entanto, funcionários da Agência de Investigação de Acidentes Aéreos da Grã-Bretanha (AAIB, na sigla em inglês) não indicaram se o corpo é de Sala, que tinha acabado de ser contratado pelo Cardiff City, ou de David Ibbotson, o piloto.

Eram eles que estavam a bordo do avião que desapareceu do radar no Canal da Mancha em 21 de janeiro, em voo que ia da cidade francesa de Nantes para Cardiff, a capital do País de Gales.

A agência de investigação de acidentes aéreos indicou que o corpo foi recuperado sob "condições desafiadoras" em uma "operação realizada da forma mais respeitosa possível". O corpo será entregue a um médico forense, e se espera que a polícia confirme a sua identidade após a realização de um exame minucioso.

Os investigadores ainda não recuperaram os restos do avião, que estava voando de Nantes a Cardiff depois que o atacante, de 28 anos, acertou a sua transferência do clube francês para a equipe galesa, que disputa o Campeonato Inglês. No entanto, a AAIB explicou que espera que um veículo submarino operado por controle remoto possa "fornecer evidências valiosas para nossa investigação de segurança".

Os restos da aeronave foram localizados no domingo, após a família do jogador levantar fundos para iniciar uma busca privada com David Mearns, um especialista norte-americano em detecção de naufrágios, em colaboração com investigadores britânicos. Antes, buscas haviam sido feitas pelas autoridades britânicas, mas posteriormente foram interrompidas. Agora, então, um corpo foi retirado do avião.