Autuori acompanha treino e indica presença mais direta no dia a dia do Santos

A presença de Paulo Autuori no CT Rei Pelé foi a principal novidade do treino do Santos, na preparação para o duelo com o Goiás, domingo, na Vila Belmiro, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Anunciado em 22 de julho como novo diretor do departamento de futebol do clube, ele ainda não tinha sido visto pela imprensa acompanhado uma atividade do elenco profissional no local.

Autuori, que tem contrato válido até dezembro de 2020, exerce função que abrange as categorias profissional, de base e feminina. E a sua presença na atividade desta quinta indica que o agora dirigente já está atuando mais diretamente no dia a dia do Santos.

Como é praxe desde a chegada do técnico Jorge Sampaoli ao clube, apenas os primeiros 15 minutos da atividade, com o aquecimento dos jogadores, foi aberto à imprensa. Assim, não houve qualquer indicação sobre a escalação ou o modelo tático a serem adotados contra o Goiás.

Certo mesmo é que Sampaoli contará com todo o elenco à disposição após ter dois desfalques no triunfo por 3 a 1 sobre o Avaí, no último domingo. Naquela oportunidade, o zagueiro Lucas Veríssimo cumpriu suspensão automática, enquanto o meia peruano Cueva não foi relacionado para o duelo por estar longe do condicionamento físico ideal. O único desfalque do Santos contra o Goiás será o próprio treinador, que recebeu o terceiro cartão amarelo no último compromisso da equipe.

O retorno de Lucas Veríssimo, aliás, dá uma série de alternativas táticas para Sampaoli. A tendência é que o treinador escale o time com três zagueiros, mas Veríssimo poderia jogar como um lateral-direito, o que colocaria em risco a presença de Victor Ferraz na formação titular, com a abertura de mais uma vaga no meio-campo, provavelmente para Jean Mota.

O Santos voltará a treinar nesta sexta-feira, a partir das 10 horas, no CT Rei Pelé. E o elenco deverá ser reforçado em breve, pois o clube teria negociações adiantadas para contratar o zagueiro Luan Peres, o lateral Pará e o atacante Lucas Venuto.