Autuori admite falta de perspectiva no São Paulo

SÃO PAULO - O técnico Paulo Autuori avalia que o São Paulo terá mais dificuldades nas próximas semanas para interromper a sequência de dez jogos sem vitórias, dentre eles, sete derrotas consecutivas, a pior série da história tricolor. Em sua opinião, a maratona de jogos vai criar empecilhos para que consiga corrigir os defeitos - táticos, técnicos e emocionais - do time.

"Não temos perspectivas de conseguir uma atuação sustentável que permita que o time mantenha uma vantagem dentro de campo ou consiga reagir, se levar o primeiro gol. Temos só a esperança do próximo jogo. Não podemos viver de esperanças, temos de enfrentar a realidade", disse o treinador, depois da derrota por 3 a 0 para o Cruzeiro, sofrida na noite do último sábado, no Morumbi. E ele sabe que não tem mais tempo para recuperar a equipe. "O prazo é o jogo seguinte", afirma.

Nas entrelinhas, Autuori deixa claro que precisava de tempo para treinar e conseguir e aperfeiçoar a forma física da equipe, outra deficiência mostrada nas últimas derrotas. Mas não terá esse período. O próximo jogo é já nesta quarta-feira, contra o Internacional, no Morumbi. Em seguida, vai enfrentar o Corinthians, que acaba de bater o time tricolor nos dois jogos das finais da Recopa Sul-Americana.

Nos dias 31 de julho e 1.º de agosto, o São Paulo vai disputar a Copa Audi, em Munique, contra Bayern, Milan e Manchester City. No dia 3, vai enfrentar o Benfica pela Copa Eusébio, em Lisboa, e, no dia 7 de agosto, a equipe enfrentará o Kashima Antlers, em Tóquio, pela Copa Suruga.