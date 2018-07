Autuori admite que 'faltou qualidade' ao São Paulo

SÃO PAULO - Paulo Autuori admitiu ter faltado qualidade ao time do São Paulo no empate com o Atlético-PR, na noite desta quinta-feira, no Morumbi. Para o treinador, a equipe jogou com pouca inteligência e "muita vontade", principalmente depois de ter sofrido o gol de empate, ainda no primeiro tempo.

"Depois que sofremos o gol houve muita vontade e pouca qualidade de jogo. No desespero, você perde a posição e fica só com a vontade, o que não é o suficiente para ganhar os jogos. Deveríamos ter mais tranquilidade", declarou o treinador, que viu sua equipe chegar à 11ª partida sem vitória neste Brasileirão.

Sem somar três pontos em casa, Autuori comemorou o bom público presente no Morumbi, que recebeu 25.818 pagantes - a diretoria fez promoção com ingressos a até R$ 5. "Acho que a única vitória foi do torcedor. Temos de iniciar o papo agradecendo como nos apoiaram do começo ao fim. Infelizmente, não podemos oferecer a vitória. Tenho que dar parabéns, porque compareceram e nos apoiaram", afirmou, no início da entrevista coletiva.

O goleiro Rogério Ceni também agradeceu o apoio da torcida. "Só com o apoio deles sairemos dessa situação. Precisamos lutar para não deixar que os adversários se distanciem da gente. Saímos na frente do Atlético e gostaria que, pelo menos, nós pudéssemos ter segurado o placar", lamentou.